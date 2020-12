Sci di fondo | Johannes Klaebo salta le prossime due tappe di Coppa del Mondo | “In questo periodo è sbagliato fare viaggi internazionali”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Si profila uno stop di almeno un mese da parte di, che ha annunciato la volontà dire tutte le gare dideldi sci diin programma fino al termine del 2020 (Davos e Dresda). Il fuoriclasse norvegese, tramite un comunicato stampa, ha deciso di restare in Norvegia per evitare di dover affrontareinternazionali nell’attuale situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19. “Penso che sia completamenteare verso destinazioni internazionali in questi tempi – spiega il campione olimpico in carica della sprint – Implica il contatto con molte persone. Include aerei, autobus, aeroporti e altro ancora. Non mi esporrò a. Per me sarebbe completamente ...