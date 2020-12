Sanità | il sistema Piemonte premia il privato e ostacola la trasparenza L’ultima operazione ne è un esempio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Le storie infinite sui disastri nella, sugli sprechi e sulle ruberie – condite con maneggi e politicherie che non suscitano neanche più sdegno, anche oggi quindici misure cautelati inper gare truccate nella– sembrano tutte obbedire a tre condizioni: politici di tutti gli orientamenti allergici alla partecipazione e al controllo democratico, da evitare come e più del Covid; l’utilizzo di procedure e istituzioni come foglie di fico per nascondere operazioni ai limiti del losco; la scandalosa privatizzazione di consistenti parti del patrimonio pubblico, anche di quello immateriale, senza contropartite se non quelle legate a operazioni finanziarie nelle quali può facilmente penetrare la malavita organizzata con i suoi capitali illimitati. A sostenere l’idea che solo una potente iniezione di accountability possa ...