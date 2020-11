Nuovo dpcm: coprifuoco necessario a Natale e Capodanno (Di lunedì 30 novembre 2020) Continuano ad essere alti i contagi da Covid-19 e proprio per questo si sta mettendo a punto il piano per le feste. Restano solo poche ore per definire gli ultimi accorgimenti necessari per far sì che durante le festività non crescano ulteriormente i contagi, come è invece successo durante l’estate. Nonostante si tratti ancora di indiscrezioni, intervistato da Rainews 24, il ministro Francesco Boccia si è sbilanciato sulle possibili limitazioni. Nuovi divieti per le festività, ministro Francesco Boccia: “L’anno Nuovo si festeggia a casa” In attesa del Nuovo decreto che spiegherà dei dettagli le precauzioni da utilizzare durante le festività natalizie, il ministro Francesco Boccia, raggiunto dai microfoni di Rainews 24, si è sbottonato su quelli che saranno i divieti da rispettare per evitare ulteriori contagi: “Se decidiamo che c’è un limite orario per ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) Continuano ad essere alti i contagi da Covid-19 e proprio per questo si sta mettendo a punto il piano per le feste. Restano solo poche ore per definire gli ultimi accorgimenti necessari per far sì che durante le festività non crescano ulteriormente i contagi, come è invece successo durante l’estate. Nonostante si tratti ancora di indiscrezioni, intervistato da Rainews 24, il ministro Francesco Boccia si è sbilanciato sulle possibili limitazioni. Nuovi divieti per le festività, ministro Francesco Boccia: “L’annosi festeggia a casa” In attesa deldecreto che spiegherà dei dettagli le precauzioni da utilizzare durante le festività natalizie, il ministro Francesco Boccia, raggiunto dai microfoni di Rainews 24, si è sbottonato su quelli che saranno i divieti da rispettare per evitare ulteriori contagi: “Se decidiamo che c’è un limite orario per ...

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - Corriere : ?? Cosa si potrà fare e cosa no: il semaforo del nuovo Dpcm di Natale - Adnkronos : #NuovoDpcm Natale, #Ricciardi: 'Evitare spostamenti, state fermi' - 31gennaio2015 : non so voi ma io ho l’ansia per questo nuovo dpcm - Telesardegna : In arrivo il nuovo DPCM Natale 2020 [IL SERVIZIO] -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm HTTP/1.1 Server Too Busy