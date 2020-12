Molte regioni non vogliono rinunciare alla stagione sciistica, ecco alcune idee e proposte (Di lunedì 30 novembre 2020) Le regioni interessate a far partire la stagione sciistica durante le vacanze natalizie stanno proponendo al Governo delle soluzioni per permettere a famiglie e vacanzieri di poter frequentare le zone sciistiche in sicurezza. I ristori proposti dal Governo non bastano per hotel, centri sportivi e ristoranti. Per mantenere un’economia di sopravvivenza si chiede che nelle diverse destinazioni si agevoli la presenza delle persone che possono e chiedono di pernottare almeno una notte, per chi possiede una seconda casa in zone turisticamente importanti d’inverno. Chi la seconda casa può affittarla, oltre ad avere un introito contribuisce alle diverse proposte e piani che gli enti locali stanno studiando per evitare pendolarismo e assembramento. stagione sciistica, la proposta ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Leinteressate a far partire ladurante le vacanze natalizie stanno proponendo al Governo delle soluzioni per permettere a famiglie e vacanzieri di poter frequentare le zone sciistiche in sicurezza. I ristori proposti dal Governo non bastano per hotel, centri sportivi e ristoranti. Per mantenere un’economia di sopravvivenza si chiede che nelle diverse destinazioni si agevoli la presenza delle persone che possono e chiedono di pernottare almeno una notte, per chi possiede una seconda casa in zone turisticamente importanti d’inverno. Chi la seconda casa può affittarla, oltre ad avere un introito contribuisce alle diversee piani che gli enti locali stanno studiando per evitare pendolarismo e assembramento., la proposta ...

