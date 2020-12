Maradona è stato la nostra Natascia (Di lunedì 30 novembre 2020) “Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi, professo’ ce sta na femmena troppa bella, Natascia, tiene i capelli biondi. Con diecimila lire Natascia vi fa servizio completo, sopra e sotto. Mo, premesso che Natascia tene doie zizze tante, vulesse dicere a sti giovani moderni: ne’, strunz, con 200mila lire è meglio che te magne nu grammo ‘e cocaina o che ti fai un abbonamento completo addu Natascia?” Ecco, . Evitiamo paroloni roboanti come popolo, certamente Maradona è stato Natascia per quelli della mia generazione. Avere 14 anni, e ritrovarsi Diego Armando Maradona calciatore del Napoli. Avere 14 anni e ritrovarsi la storia a casa, con un biglietto in prima fila. Avere 14 anni e abitare in via Lepanto 105. Avere ormai educato l’orecchio a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) “Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi, professo’ ce sta na femmena troppa bella,, tiene i capelli biondi. Con diecimila lirevi fa servizio completo, sopra e sotto. Mo, premesso chetene doie zizze tante, vulesse dicere a sti giovani moderni: ne’, strunz, con 200mila lire è meglio che te magne nu grammo ‘e cocaina o che ti fai un abbonamento completo addu?” Ecco, . Evitiamo paroloni roboanti come popolo, certamenteper quelli della mia generazione. Avere 14 anni, e ritrovarsi Diego Armandocalciatore del Napoli. Avere 14 anni e ritrovarsi la storia a casa, con un biglietto in prima fila. Avere 14 anni e abitare in via Lepanto 105. Avere ormai educato l’orecchio a ...

chetempochefa : 'È stato molto ingeneroso definire #Maradona secondo canoni usuali, perché lui non era in nessun modo usuale. L'ecc… - chetempochefa : 'In molti mi chiedono cosa abbia significato Maradona per me.E' stato la mia infanzia, gran parte dei momenti felic… - chetempochefa : 'È impossibile per i non-napoletani capire cosa sia stato Maradona per Napoli. Quella tra Maradona e Napoli era un'… - Alessandrolux : Tacconi: “Per me è stato un onore giocare contro Maradona” - - Alessandrolux : Tacconi: “Per me è stato un onore giocare contro Maradona” -