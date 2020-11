Malgioglio a FqMagazine: “Il Gf Vip? Il mio neurologo mi ha convinto ad accettare per proteggermi” (Di lunedì 30 novembre 2020) La “regina” sta per tornare al “Grande Fratello Vip”. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, chi se non lui, il concorrente più amato di tutte le edizioni “Vip” del reality di Canale 5. Dopo una diatriba di tamponi e una quarantena in un hotel porte di Roma (dove è “scortato” da quattro guardie del corpo che si alternano ogni otto ore davanti alla sua stanza), lunedì 30 novembre tornerà nella Casa di Cinecittà come concorrente. “Questo è il ritorno di un uomo e un artista pazzo” confida il paroliere a FqMagazine. “Questo Covid mi stava facendo perdere tutta la gioia. Ero spaventatissimo. Quando ho ricevuto l’invito da parte della produzione del programma c’ho dovuto pensare per un mese. Ne ho anche parlato con il mio neurologo, lui mi ha convinto ad accettare per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) La “regina” sta per tornare al “Grande Fratello”. Stiamo parlando di Cristiano, chi se non lui, il concorrente più amato di tutte le edizioni “” del reality di Canale 5. Dopo una diatriba di tamponi e una quarantena in un hotel porte di Roma (dove è “scortato” da quattro guardie del corpo che si alternano ogni otto ore davanti alla sua stanza), lunedì 30 novembre tornerà nella Casa di Cinecittà come concorrente. “Questo è il ritorno di un uomo e un artista pazzo” confida il paroliere a. “Questo Covid mi stava facendo perdere tutta la gioia. Ero spaventatissimo. Quando ho ricevuto l’invito da parte della produzione del programma c’ho dovuto pensare per un mese. Ne ho anche parlato con il mio, lui mi haadper ...

