Le riunioni di Microsoft Teams via Internet Explorer non funzionano più (Di lunedì 30 novembre 2020) (Foto: Getty Images)Microsoft ha deciso di sospendere il funzionamento di Teams sul browser Internet Explorer 11. Dal 30 novembre tutti gli utenti che ancora sono affezionati al vecchio browser non potranno più utilizzare la versione web della piattaforma di comunicazione e collaborazione di casa Redmond e saranno obbligati a spostarsi sul nuovo browser Edge. Questi cambiamenti fanno parte del percorso che Microsoft ha iniziato ad agosto e che porterà lentamente tutte le app e i servizi di Microsoft 365 a non funzionare più su Internet Explorer dal 17 agosto 2021. Il colosso di Redmond però ha specificato che questo percorso non porterà alla totale scomparsa di Explorer ma, siccome si tratta di un browser la cui tecnologia è obsoleta, ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) (Foto: Getty Images)ha deciso di sospendere il funzionamento disul browser11. Dal 30 novembre tutti gli utenti che ancora sono affezionati al vecchio browser non potranno più utilizzare la versione web della piattaforma di comunicazione e collaborazione di casa Redmond e saranno obbligati a spostarsi sul nuovo browser Edge. Questi cambiamenti fanno parte del percorso cheha iniziato ad agosto e che porterà lentamente tutte le app e i servizi di365 a non funzionare più sudal 17 agosto 2021. Il colosso di Redmond però ha specificato che questo percorso non porterà alla totale scomparsa dima, siccome si tratta di un browser la cui tecnologia è obsoleta, ...

GabryPorro : Le riunioni di Microsoft Teams via Internet Explorer non funzionano più - TecBab : Microsoft potrebbe presto notare quanto sei annoiato nelle riunioni - TechDataItalia : Riunioni soddisfacenti in team(s). Passi tanto tempo in riunioni virtuali? Le cuffie #JabraEvolve240 offrono una co… - Walk_2_Talk : !!! @Microsoft #Teams e @Outlook ancora più #integrati!!! È arrivato un nuovo add-in in Outlook che ti permette di… - theamazer : @LokiStrange123 In effetti anche io uso un altra app per le riunioni… immagino che Microsoft spingerà al massimo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : riunioni Microsoft HTTP/1.1 Server Too Busy