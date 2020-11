La serie di eventi di Sky TG24 per creare dibattito e portare informazione sul territorio (Di lunedì 30 novembre 2020) Una serie di eventi per creare dibattito e portare informazione sul territorio. È la nuova sfida di Sky TG24, che presenta il suo primo evento “Sky TG24 Live In”. L’idea alla base di Live In è portare l’informazione di Sky TG24 fuori dagli studi televisivi di Milano e Roma, “uscire di casa” per creare un’occasione di confronto, commento e dibattito ai massimi livelli sul territorio, ospitando grandi personalità italiane e internazionali. Il lungo viaggio che porterà Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane inizierà a Courmayeur, dove il 5 dicembre 2020 alle 13.30 prenderà vita “Live In Courmayeur”, un evento ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 novembre 2020) Unadipersul. È la nuova sfida di Sky, che presenta il suo primo evento “SkyLive In”. L’idea alla base di Live In èl’di Skyfuori dagli studi televisivi di Milano e Roma, “uscire di casa” perun’occasione di confronto, commento eai massimi livelli sul, ospitando grandi personalità italiane e internazionali. Il lungo viaggio che porterà Skynelle piazze e nelle città italiane inizierà a Courmayeur, dove il 5 dicembre 2020 alle 13.30 prenderà vita “Live In Courmayeur”, un evento ...

