La scuola deve riaprire | con la certezza di non dover richiudere dopo pochi giorni

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sono passati ormai due mesi dalla riapertura delle scuolela pausa estiva e i problemi per lasono sempre gli stessi. Non si tratta di stabilire se sia meglio la didattica in presenza o quella a distanza, integrata e online. Non credo che ci sia un italiano ad avere dubbi sul fatto che lain presenza sia tutt’altra cosa, per qualità, controllo e umanità, se non altro. C’è, adesso, e una volta per tutte, da definire un piano preciso per rendere possibile la riapertura dei cancelli della, per tornare a respirare l’aria fresca della gioventù che cresce, intellettualmente ed eticamente, tra i banchi di, sotto la guida dei prof., lo sguardo attento del personale Ata, e soprattutto il calore dei rapporti sociali. Ci vuole un piano preciso, efficace, efficiente, che funzioni. ...