Incidente Grosjean: il pilota rassicura tutti e la FIA apre un'indagine (Di lunedì 30 novembre 2020) L'Incidente di Grosjean, ha sconvolto il mondo della Formula Uno. Il tutto è accaduto in occasione del Gp del Bahrain, dove la vettura del francese è uscita fuori dalla pista. Un impatto avvenuto a circa 180 km/h che ha diviso in due la vettura che successivamente ha preso fuoco. Fortunatamente, Grosjean è riuscito ad emergere dalle fiamme, salvandosi. Il pilota attualmente è in ospedale, dove rimarrà sotto osservazione e potrà tranquillamente riprendersi dopo il grande spavento di ieri. Incidente Grosjean: il video girato in ospedale Il pilota ha voluto rassicurare tutti i suoi sostenitori, con un video pubblicato sui suoi profili social. Queste le parole del pilota: " Ciao a tutti, ...

