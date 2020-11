Il Covid-19 ha guidato l’ulteriore ascesa del gambling online

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’inizio del 2020, sin dai primi mesi, ha subito dato un chiaro segnale di quello che sarebbe stato, ovvero un anno che avrebbe deluso le aspettative anche dei più fiduciosi e ottimisti abitanti di questo pianeta. Con l’arrivo, solo due mesi dopo il giorno del brindisi di Capodanno, il mondo è stato sconvolto quando l’allora sconosciuto microrganismo, divenuto famoso nei mesi successivi come Nuovo Coronavirus, si è diffuso da Wuhan, in Cina, a quasi tutti i paesi del pianeta, con l’Italia in testa. Sebbene i blocchi nazionali possano aver avuto impatti devastanti su una serie di aree diverse dell’economia, in realtà hanno fornito una spinta ad altri. Uno di questi settori che ha beneficiato enormemente del blocco è ilcon i casinolegali. Casinolegali in Italia: l’di un nuovo settore di ...