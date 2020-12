Hugo Maradona | “Sarebbe bella una partita tra Boca Juniors e Napoli in nome di Diego”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato il fratello di Diego Armando. “Non ho voluto parlare prima di oggi per rispetto per Diego. Ogni giorno che passa il dolore è più grande. Facciamo riposare Diego in pace. Quello che ha fatto in campo lo ha fatto per tutti. Quello che ha fatto fuori è una questione privata, della famiglia. Ringrazio il popolo napoletano per l’amore e il rispetto che ha mostrato per Diego. Un trofeo dedicato a Diego? Me ne voglio occupare io da solo di questo trofeo, perché io lo conoscevo bene. Un abbraccio a tutti i napoletani”.ha poi aggiunto:bellissimo organizzare un Trofeo in memoria di mio fratello Diego. Immagino possa essere unatrae ...