Guendalina Tavassi | il video messaggio alle donne | ‘Rialzatevi con il sorriso”

Leggi su gossipblog

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’ultima parte della dodicesima puntata di ‘Live non è la d’Urso’, in onda stasera, 29 novembre 2020, è stata dedicata alla vicenda che ha coinvolto. All’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, nei giorni scorsi, è stato hackerato l’account iCloud. Nel giro di poche ore, i suoiprivati, destinati al marito Umberto, spesso, fuori Roma per lavoro, sono finiti in rete. L’imprenditore napoletano, per la prima, ha commentato la vicenda (Qui, il): D’Aponte: “Sto male. Sono arrabbiato per tutto quello che la mia famiglia sta subendo in questo periodo. Guenda è più forte di me. Io non sono abituato alla televisione, ai social. Faccio una vita normale. Non solo hanno distrutto la vita mia e della mia famiglia. Ci sono persone che parlano male di questa cosa. Ci stanno facendo una violenza ...