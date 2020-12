‘Grande Fratello Vip 5’, ventiduesima puntata: commenti a caldo (Di lunedì 30 novembre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, la ventiduesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 30 novembre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, ladella quinta edizione del GrandeVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - holy_ot7 : RT @downeyjessevans: Siamo tutti d'accordo sul fatto che questo è il Grande Fratello di TOMMASO ZORZI e Malgioglio può solo accompagnare??… - adrianobusolin : RT @AntiBuonista: @RadioSavana @adrianobusolin Allarme rosso, i ragazzi non sono ancora abbastanza instupiditi, chiudiamo anche la didattic… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy