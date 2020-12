GF Vip, nuova eliminazione: il reality perde un altro concorrente (Di martedì 1 dicembre 2020) La battaglia del televoto questa settimana è serratissima. Il Grande Fratello Vip perde un nuovo concorrente al termine di una lotta all’ultimo verdetto, con ben 7 ‘Vipponi’ a contendersi la permanenza della Casa. 7 ‘Vipponi’ al televoto Le nomination dello scorso lunedì sono state piuttosto uniformi e, per questo motivo, i concorrenti al televoto questa settimana sono ben 7. A giocarsi la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip questa volta sono: Francesco Oppini, Adua Del Vesco, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Andrea Zelletta e Selvaggia Roma. Tantissimi i ‘Vipponi’ che sono più volte scampati al diabolico meccanismo del televoto da casa. Francesco Oppini e Dayane Mello, per esempio, sono stati votati parecchie volte ma il pubblico li ha sempre premiati. Prima volta, invece, per Enock e Selvaggia, che si ritrovano così a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 dicembre 2020) La battaglia del televoto questa settimana è serratissima. Il Grande Fratello Vipun nuovoal termine di una lotta all’ultimo verdetto, con ben 7 ‘Vipponi’ a contendersi la permanenza della Casa. 7 ‘Vipponi’ al televoto Le nomination dello scorso lunedì sono state piuttosto uniformi e, per questo motivo, i concorrenti al televoto questa settimana sono ben 7. A giocarsi la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip questa volta sono: Francesco Oppini, Adua Del Vesco, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Andrea Zelletta e Selvaggia Roma. Tantissimi i ‘Vipponi’ che sono più volte scampati al diabolico meccanismo del televoto da casa. Francesco Oppini e Dayane Mello, per esempio, sono stati votati parecchie volte ma il pubblico li ha sempre premiati. Prima volta, invece, per Enock e Selvaggia, che si ritrovano così a ...

