Gazzetta: “per rispetto la Roma non si è presentata proprio a Napoli” (Di lunedì 30 novembre 2020) “La Roma non si è presentata proprio a Napoli”. Questo scrive la Gazzetta dello sport a proposito di Napoli-Roma 4-0: Forse per rispetto, ma più che altro per stanchezza fisica e mentale, la Roma non si presenta proprio: è la prima sconfitta stagionale sul campo, arriva dopo cinque successi consecutivi. Un solo tiro in porta, il primo calcio d’angolo dopo quasi un’ora, mentre il Napoli era già a dieci. Nessuno da salvare, tra i Romanisti, e anche la zavorra di due infortuni già nel primo tempo (Mancini e Veretout). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) “Lanon si è. Questo scrive ladello sport a proposito di Napoli-4-0: Forse per, ma più che altro per stanchezza fisica e mentale, lanon si presenta: è la prima sconfitta stagionale sul campo, arriva dopo cinque successi consecutivi. Un solo tiro in porta, il primo calcio d’angolo dopo quasi un’ora, mentre il Napoli era già a dieci. Nessuno da salvare, tra inisti, e anche la zavorra di due infortuni già nel primo tempo (Mancini e Veretout). L'articolo ilNapolista.

