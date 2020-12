Flash News del 30 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 novembre 2020) Hanno succitato preoccupazione le scene viste nel fine settimana con folla e assembramenti nelle strade dello shopping delle maggiori città, in particolare Milano e Torino, nel primo giorno del passaggio da zona rossa ad arancione. Forte l’invito alla prudenza da parte di politici e medici per non vanificare i risultati ottenuti in questi mesi di restrizioni. Sia pur vero che la curva dei contagi in Italia resta stabile, ieri poco più di 20.000 nuove diagnosi e calano i ricoveri negli ospedali e in terapia intensiva, resta però ancora alto il numero dei decessi, 451nelle ultime 24 ore; Nel Governo si continua a lavorare sul nuovo DPCM, sulle misure in vista delle festività Natalizie per cercare di contenere i contagi. Si discute in particolare su spostamenti tra regioni, coprifuoco e orari di negozi e locali. “L’obiettivo del Governo è scongiurare la terza ondata, a dicembre va ...