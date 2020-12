Ferlaino risponde a Cabrini: «Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio» (Di lunedì 30 novembre 2020) Dichiarazioni shock quelle rilasciate dall’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino citando il tentato suicidio di Gianluca Pessotto. L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino è intervenuto ai microfoni di RaiNews24 commentando anche le parole rilasciate da Antonio Cabrini, il quale aveva dichiarato che se Maradona avesse giocato alla Juventus non sarebbe morto a 60 anni. FRASE SCHOCK – «A Cabrini rispondo: e quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Dichiarazioni shock quelle rilasciate dall’ex presidente delCorradocitando ildi Gianluca. L’ex presidente delCorradoè intervenuto ai microfoni di RaiNews24 commentando anche le parole rilasciate da Antonio, il quale aveva dichiarato che se Maradona avesse giocato alla Juventus non sarebbe morto a 60 anni. FRASE SCHOCK – «Arispondo: e quel giocatore della Juve che si è suicidato? Alnon sarebbe mai successo». Leggi su Calcionews24.com

