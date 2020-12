Covid, Locatelli: «Due vaccini in arrivo per Natale, le prime dosi a gennaio» (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, a «Che Tempo che fa» su Rai3: «prime somministrazioni dal 15 gennaio». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco, a «Che Tempo che fa» su Rai3: «somministrazioni dal 15».

