Covid | Boccia | «Coprifuoco alle 22 anche a Capodanno» Cirio | «Ieri in centro a Torino c' era una folla inaccettabile»

(Di lunedì 30 novembre 2020) Domani è previsto un nuovo incontro tra il ministro Francescoe i presidenti di regione per discutere il prossimo Dpcm. «Il Dpcm segue un iter ormai conosciuto, in...

Tutte le ultime novità dal Governo in attesa del nuovo Dpcm. Natale e Covid, “stop a spostamenti per 10 milioni di italiani”. Nuovo dpcm Natale, ‘blocco totale anche in zon ...Domani è previsto un nuovo incontro tra il ministro Francesco Boccia e i presidenti di regione per discutere il prossimo Dpcm. «Il Dpcm segue un iter ormai conosciuto, ...