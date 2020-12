Antonella Clerici si commuove in diretta Ciò che succede in studio non la lascia indifferente | il ricordo che emoziona anche il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo La prova del cuoco, che ha condotto per tanti anni, prosegue il successo con i programmi che riguardano la cucina e le ricette tipiche da parte di. Da qualche mese è al timone di “È sempre Mezzogiorno”: le sue storie all’interno di unoluminoso e immerso nella natura intrattengono molti telespettatori che mostrano di apprezzare lo stile educato e leggero di. La conduttrice hascritto un libro di ricette intitolato proprio “È sempre Mezzogiorno” in cui la popolare conduttrice tv racconta i segreti della sua cucina passando per racconti e storie della sua famiglia. All’interno della nuova pubblicazione ci sono oltre 100 ricette, non tutte però farina del suo sacco: alcune le sono infatti state donate da chef e amici. (Continua dopo la ...