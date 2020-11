Ristori quater: maximoratoria fiscale, rinvio scadenze a primavera. Nuovi aiuti al lavoro (Di domenica 29 novembre 2020) Arriva con il via libera nell'ennesimo Consiglio dei ministri notturno il quarto decreto Ristori che conclude, con altri 8 miliardi, la 'saga' dei provvedimenti per compensare le attività chiuse per contenere la seconda ondata dell'epidemia Leggi su firenzepost (Di domenica 29 novembre 2020) Arriva con il via libera nell'ennesimo Consiglio dei ministri notturno il quarto decretoche conclude, con altri 8 miliardi, la 'saga' dei provvedimenti per compensare le attività chiuse per contenere la seconda ondata dell'epidemia

fattoquotidiano : Decreto Ristori quater, consiglio dei ministri domenica sera. Il nodo dei rinvii per le aziende delle Regioni che c… - sole24ore : La #primapagina del Sole 24Ore di oggi apre con tutte le novità del #decreto #Ristori quater. E poi #Confindustria,… - FirenzePost : Ristori quater: maximoratoria fiscale, rinvio scadenze a primavera. Nuovi aiuti al lavoro - SuperFiammetta : #decretoRistori Quater forse chiarirà come mai la #Calabria (dichiarata da #ISS 'non valutabile e ad alto rischio',… - il_dipendente : Ristori quater? C’è chi aspetta ancora il primo. Anzi, c’è chi è rimasto fuori dai giochi ?? Per noi statali lo sti… -