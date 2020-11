Rimpasto | fiera dell’ipocrisia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 novembre 2020) Nel Palazzo si fa un gran parlare didi Governo. In un misto di pudore e ipocrisia, i suoi cultori lo chiamano riassetto. Alcuni (specie dal PD di vario rito, da Bettini a Orlando a Marcucci) lo rappresentano come un contributo al rafforzamento del Governo e persino di Conte, evidentemente “a sua insaputa” o comunque contro la sua esplicita volontà. Vi è chi, non senza buone ragioni, ha obiettato che, comunicativamente, discutere diin questa congiuntura drammatica è cosa stonata e persino offensiva per la sensibilità comune. Intendiamoci: di sicuro, la squadra di Governo non è il massimo, qualche ministro lascia a desiderare. In via di principio si potrebbe sostituire qualche pedina. Ma proviamo a ragionarne in concreto. Dal Quirinale sono già filtrati caveat: forte della sua esperienza Mattarella sa (in realtà lo sanno un po’ ...