“Non ci crederai, ma…”. L’Eredità, Massimo Cannoletta vince ancora! Flavio Insinna senza parole: “È la parola giusta!” (Di domenica 29 novembre 2020) Oramai è il campione de campioni: l’Italia intera è con lui. Parliamo di Massimo Cannoletta che con le sue vittorie sta sbancando il popolarissimo programma di Rai1, L’Eredità. In gara da diverse settimane, non a caso ha già vinto una cifra altissima. E nella puntata de L’Eredità di sabato 28 novembre 2020, per lui è andata decisamente bene, essendo riuscito a portare a casa una cifra non tra le più alte, ma pur sempre interessante, ossia quasi 17.000€. Era ‘ANELLO’ la risposta della ghigliottina nella puntata de L’Eredità di oggi e il campione Massimo Cannoletta l’ha indovinata senza problemi, non a caso Flavio Insinna, annunciando la vittoria, gli ha detto scherzosamente: “Non ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Oramai è il campione de campioni: l’Italia intera è con lui. Parliamo diche con le sue vittorie sta sbancando il popolarissimo programma di Rai1,. In gara da diverse settimane, non a caso ha già vinto una cifra altissima. E nella puntata dedi sabato 28 novembre 2020, per lui è andata decisamente bene, essendo riuscito a portare a casa una cifra non tra le più alte, ma pur sempre interessante, ossia quasi 17.000€. Era ‘ANELLO’ la risposta della ghigliottina nella puntata dedi oggi e il campionel’ha indovinataproblemi, non a caso, annunciando la vittoria, gli ha detto scherzosamente:ci ...

lucaz85581764 : RT @lamagni_fica: È la tua ultima occasione, se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in cam… - MrMarkusssss : @karmen_dc Non ci crederai, ma un mio amico ha come Nome 'Diego Armando Maradona'. Ti ripeto solo come nome. - hersoftestheart : Mi sembra impossibile e mi ha davvero turbato stupirmi di parole che se me lo dicessero ora non ci crederai mai e m… - pantana21 : @gabry_malvagia Non ci crederai ma al Nord c'è gente che lo fa ?? - RenatoBeati87 : ...e non ci crederai i maggiori compratori dei prodotti #FhilipMorris sono i perbenismi della lega...bravi come lor… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non crederai Mary Higgins Clark, la regina dei romanzi gialli IO donna