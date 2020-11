Marina La Rosa | un esempio di forza per le donne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 novembre 2020)Laè nata il 21 gennaio del 1977 a Messina. Una donna molto solare e garbata entra nel mondo della televisione facendosi amare immediatamente dal pubblico. Diventa famosa, soprattutto, per aver partecipato alla prima edizione del reality show il Grande Fratello e per aver partecipato alla quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi (2019) conquistando il secondo posto. Muove i suoi passi nella televisione, decide di collaborare con Max producendo un calendario e partecipa come ospite a diversi programmi come ospite come al Maurizio Costanzo Show o a Pomeriggio 5. Non si ferma a questo però, si butta nel mondo della recitazione ricevendo diverse parti: nella fiction Carabinieri, un Poste al Sole, Nostra Terra. Si dedica al teatro nel classico Sofacle e partecipa a Mai dire Talk come opinionista. Una donna con una ...