L' amico di Willy | Dopo la sua morte non è cambiato nulla

"Potevo essere Willy, potevo essere io quello nella bara. Io non so se quanto è accaduto il 6 settembre è frutto del razzismo. Però una cosa la so: quando sono caduto a terra io, hanno smesso di pestarmi. Quando è caduto a terra Willy, hanno infierito fino alla fine". Lo dice in un'intervista a 'La Repubblica', Samuele Cenciarelli, l'amico del giovane capoverdiano picchiato a morte a Colleferro due mesi fa. Cenciarelli fu l'altro ragazzo ad essere malmenato dai quattro picchiatori di Artena, poi arrestati.Ai carabinieri ha raccontato tutto, fatto nomi e cognomi: "Lo dovevo a Willy. Con Willy avevamo deciso di tatuarci sulla coscia la frase 'almeno te racconteremo che se semo divertiti da pischelli', che era una delle cose che finivamo sempre per dire nei nostri discorsi. Gli piaceva la ...

Il racconto a Repubblica di Samuele Cenciarelli: "Altri ragazzi innocenti sono stati ammazzati per motivi stupidi" ...

La prima serie in cui il ragazzo del ghetto prendeva in giro i neri che avevano dimenticato la loro cultura, e non il contrario.

Il racconto a Repubblica di Samuele Cenciarelli: "Altri ragazzi innocenti sono stati ammazzati per motivi stupidi" ...