La Medicina Generale ai tempi del Covid “no a bulimia di informazioni”

ROMA (ITALPRESS) – Dai disturbi del sonno agli effetti sulla vita quotidiana, passando per tematiche come anedonia, stress e depressione prima di concludere con un talk show incentrato sull'informazione spesso imprecisa e confusionaria ai tempi del coronavirus. Sono stati i temi al centro della prima parte dell'ultima giornata del '37° Congresso Nazionale SIMG – La settimana della Medicina Generalè, che ha visto il susseguirsi di professori e specialisti che hanno esposto relazioni e studi. Poi, una 'tavola rotondà virtuale. Ed infine il confronto tra medici e giornalisti per far luce sulle strategie comunicative nell'epoca della pandemia, condotto da Daniel Della Seta."Ci siamo accorti solo ora della funzione cruciale dei medici di famiglia – apre Michele Mirabella -, la Medicina è un'arte, permette di governare discipline ...

