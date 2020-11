Insigne: “Abbiamo qualità, ma a volte non abbiamo la testa giusta. Stasera sarà un punto di partenza” (Di domenica 29 novembre 2020) Nel post partita di Napoli-Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Lorenzo Insigne. “La morte di Diego ci ha dato una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo a fare una grande prestazione e il risultato per lui e per tutta la città che sta soffrendo. Dedichiamo la vittoria a lui”. Avete dominato la Roma dal primo minuto. Una sorpresa? “Stasera abbiamo affrontato la partita nel miglior e dei modi, affrontata e preparata bene. abbiamo tanta qualità ma a volte facciamo degli errori, non ci stiamo con la testa giusta, ma Stasera sarà un punto di partenza. Come abbiamo giocato Stasera possiamo tenere testa a tutti, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Nel post partita di Napoli-Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Lorenzo. “La morte di Diego ci ha dato una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo a fare una grande prestazione e il risultato per lui e per tutta la città che sta soffrendo. Dedichiamo la vittoria a lui”. Avete dominato la Roma dal primo minuto. Una sorpresa? “affrontato la partita nel miglior e dei modi, affrontata e preparata bene.tantama afacciamo degli errori, non ci stiamo con la, maundi partenza. Comegiocatopossiamo tenerea tutti, ...

