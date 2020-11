F1, Alexander Albon: “Sono stato molto fortunato nel finale” (Di domenica 29 novembre 2020) Alexander Albon (Red Bull) commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesima prova del Mondiale di F1. Il thailandese, quarto sulla griglia di partenza, completa il podio alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e del britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Il nativo di Londra approfitta del ritiro di Sergio Perez (Racing Point) per conquistare l’ultima piazza d’onore per la seconda volta in carriera dietro al compagno di box. Il messicano ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito alla rottura del motore. Albon, ai microfoni della massima formula, ha dichiarato: “Considerando quanto accaduto venerdì sono soddisfatto del terzo posto ottenuto. È il mio secondo podio in F1, sono contento. Già nelle ultime corse sono migliorato, ma non si vedevano i risultati”. LA NOSTRA STORIA OA Sport ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)(Red Bull) commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesima prova del Mondiale di F1. Il thailandese, quarto sulla griglia di partenza, completa il podio alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e del britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Il nativo di Londra approfitta del ritiro di Sergio Perez (Racing Point) per conquistare l’ultima piazza d’onore per la seconda volta in carriera dietro al compagno di box. Il messicano ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito alla rottura del motore., ai microfoni della massima formula, ha dichiarato: “Considerando quanto accaduto venerdì sono soddisfatto del terzo posto ottenuto. È il mio secondo podio in F1, sono contento. Già nelle ultime corse sono migliorato, ma non si vedevano i risultati”. LA NOSTRA STORIA OA Sport ...

