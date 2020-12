Drive-in per tamponi Covid a Ruda (Di domenica 29 novembre 2020) Il Comune di Ruda, assieme a 12 medici di medicina generale della Bassa Friulana, ha attivato un Drive-in per effettuare tamponi rapidi presso la sede comunale della Protezione Civile, in via Duca d’Aosta a Perteole. Il servizio prenderà il via già la prossima settimana e sarà aperto almeno 2 ore al giorno, sette giorni su sette. Sono previsto 30-40 tamponi al giorno. I medici che opereranno lo screening e si sono resi disponibili per i test Covid sono la dott.ssa Liberale, il dott. Tiberio, il dott. Da Ros (medici di medicina generale di Ruda), il dott. Spagnul, la dott.ssa Bongiovanni, il dott. De Nicolellis (di Fiumicello Villa Vicentina), la dott.ssa Galimberti, il dott. Tonelli, il dott. Aschettino, il dott. Matera e il dott. Panizzo (di Cervignano del Friuli) e la dott.ssa ... Leggi su udine20 (Di domenica 29 novembre 2020) Il Comune di, assieme a 12 medici di medicina generale della Bassa Friulana, ha attivato un-in per effettuarerapidi presso la sede comunale della Protezione Civile, in via Duca d’Aosta a Perteole. Il servizio prenderà il via già la prossima settimana e sarà aperto almeno 2 ore al giorno, sette giorni su sette. Sono previsto 30-40al giorno. I medici che opereranno lo screening e si sono resi disponibili per i testsono la dott.ssa Liberale, il dott. Tiberio, il dott. Da Ros (medici di medicina generale di), il dott. Spagnul, la dott.ssa Bongiovanni, il dott. De Nicolellis (di Fiumicello Villa Vicentina), la dott.ssa Galimberti, il dott. Tonelli, il dott. Aschettino, il dott. Matera e il dott. Panizzo (di Cervignano del Friuli) e la dott.ssa ...

Il via a vaccini dovrebbe esserci nell'ultima decade di gennaio 2021. I primi a essere vaccinati saranno i medici e gli operatori del settore sanitario. Ogni fiala dovrebbe essere tracciata ...

