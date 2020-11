Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare (Di domenica 29 novembre 2020) La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il Covid-19, quando un farmaco sarà disponibile. Lo rivela un sondaggio della società Ifop per il Journal du Dimanche. Il 59% della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 novembre 2020) La maggioranza deinon intendecontro il-19, quando un farmaco sarà disponibile. Lo rivela un sondaggio della società Ifop per il Journal du Dimanche. Il 59% della ...

MediasetTgcom24 : Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare #vaccino - uandarin : RT @MediasetTgcom24: Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare #vaccino - Mario97208915 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare #vaccino - cjmimun : RT @MediasetTgcom24: Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare #vaccino - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid francesi Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare TGCOM Covid, tutte le notizie della giornata in tempo reale

Dopo mesi di sofferenza per il coronavirus, Bergamo ha acceso l'albero di Natale in centro: un gesto più che mai di speranza per la città che più ha sofferto la prima ondata della pandemia. La ...

Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare

La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il Covid-19, quando un farmaco sarà disponibile. Lo rivela un sondaggio della società Ifop per il Journal du Dimanche. Il 59% della ...

Dopo mesi di sofferenza per il coronavirus, Bergamo ha acceso l'albero di Natale in centro: un gesto più che mai di speranza per la città che più ha sofferto la prima ondata della pandemia. La ...La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il Covid-19, quando un farmaco sarà disponibile. Lo rivela un sondaggio della società Ifop per il Journal du Dimanche. Il 59% della ...