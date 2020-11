Calcio a 5, UEFA Futsal Champions League: l’Italservice Pesaro va ai sedicesimi schiantando il Titograd (Di domenica 29 novembre 2020) Il primo obiettivo della stagione è stato centrato. l’Italservice Pesaro di Fulvio Colini non sbaglia un colpo all’esordio nell’UEFA Futsal Champions League 2020/2021 battendo 6-0 in trasferta (a Podgorica) il Titograd di mister Milaševi?. Un risultato perentorio quello maturato a favore dei detentori dello scudetto nostrano, che con questa roboante affermazione si sono garantiti la possibilità di proseguire il cammino continentale staccando il pass per i 1/16esimi di finale della massima competizione europea di Calcio a 5. L’attesa ora – come riporta il sito della Divisione, in vista del prossimo turno – è tutta per il sorteggio di Nyon: evento che si terrà il prossimo 9 dicembre, quando i marchigiani conosceranno quindi l’avversario che il destino ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Il primo obiettivo della stagione è stato centrato.di Fulvio Colini non sbaglia un colpo all’esordio nell’2020/2021 battendo 6-0 in trasferta (a Podgorica) ildi mister Milaševi?. Un risultato perentorio quello maturato a favore dei detentori dello scudetto nostrano, che con questa roboante affermazione si sono garantiti la possibilità di proseguire il cammino continentale staccando il pass per i 1/16esimi di finale della massima competizione europea dia 5. L’attesa ora – come riporta il sito della Divisione, in vista del prossimo turno – è tutta per il sorteggio di Nyon: evento che si terrà il prossimo 9 dicembre, quando i marchigiani conosceranno quindi l’avversario che il destino ...

