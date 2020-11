Afghanistan: autobomba esplode contro base militare, 30 morti (Di domenica 29 novembre 2020) Un’autobomba è esplosa stamani vicino a una base militare nella provincia di Ghazni, nell’est dell’Afghanistan, provocando la morte di 30 uomini che facevano parte della sicurezza afghana e una ventina i feriti. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Esplose due autobombe Un’altra autobomba è esplosa anche a Qalat nel sud del paese precisamente nella provincia di Zabol vicino alla sede del consiglio provinciale ferendo il capo insieme ad altre tre persone. Si è trattato di un attacco kamikaze riferiscono i media locali. L’attentatore ha fatto esplodere un veicolo pieno di esplosivo fuori dalla base delle forze di protezione pubblica e sempre secondo le fonti nessun gruppo ha rivendicato l’attacco. Un attacco tra i più sanguinosi che ha colpito negli ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 29 novembre 2020) Un’è esplosa stamani vicino a unanella provincia di Ghazni, nell’est dell’, provocando la morte di 30 uomini che facevano parte della sicurezza afghana e una ventina i feriti. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Esplose due autobombe Un’altraè esplosa anche a Qalat nel sud del paese precisamente nella provincia di Zabol vicino alla sede del consiglio provinciale ferendo il capo insieme ad altre tre persone. Si è trattato di un attacco kamikaze riferiscono i media locali. L’attentatore ha fattore un veicolo pieno di esplosivo fuori dalladelle forze di protezione pubblica e sempre secondo le fonti nessun gruppo ha rivendicato l’attacco. Un attacco tra i più sanguinosi che ha colpito negli ...

