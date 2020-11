Ucciso dal Covid: storia di un negazionista buono e dei ciarlatani a cui credeva (Di sabato 28 novembre 2020) Carlo Cardarelli era un uomo buono. Lo amavano in molti e un po’ lo si capisce anche dalla gran quantità di messaggi commossi sulla sua bacheca Facebook. Messaggi poco sbrigativi, poco formali e molto generosi, in cui si racconta chi fosse e quante nobili battaglie avesse combattuto, prima di quella fatale col Covid. Carlo Cardarelli, di San Marcello in provincia di Ancona, era anche un negazionista, uno di quelli che impestavano la sua bacheca di link complottisti, di video surreali, era andato in piazza a protestare contro il lockdown tre settimane fa, era convinto che il nuovo ordine mondiale ci volesse controllare attraverso la dittatura sanitaria. “Allora era un coglione”, dirà qualcuno. No, Carlo Cardarelli era, al contrario, un uomo appassionato e perbene. Aveva 59 anni, era impiegato alle Poste ma anche dirigente dell’Unione ... Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020) Carlo Cardarelli era un uomo. Lo amavano in molti e un po’ lo si capisce anche dalla gran quantità di messaggi commossi sulla sua bacheca Facebook. Messaggi poco sbrigativi, poco formali e molto generosi, in cui si racconta chi fosse e quante nobili battaglie avesse combattuto, prima di quella fatale col. Carlo Cardarelli, di San Marcello in provincia di Ancona, era anche un, uno di quelli che impestavano la sua bacheca di link complottisti, di video surreali, era andato in piazza a protestare contro il lockdown tre settimane fa, era convinto che il nuovo ordine mondiale ci volesse controllare attraverso la dittatura sanitaria. “Allora era un coglione”, dirà qualcuno. No, Carlo Cardarelli era, al contrario, un uomo appassionato e perbene. Aveva 59 anni, era impiegato alle Poste ma anche dirigente dell’Unione ...

