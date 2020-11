Sci alpino: gli azzurri falliscono l’appuntamento con il parallelo di Lech (Di sabato 28 novembre 2020) Venerdì negativo per lo sci azzurro in quel di Lech. Il parallelo maschile di ieri non ha assolutamente visto protagonisti i quattro sciatori italiani in gara. Tutti eliminati dopo la fase di qualificazione, tutti molto lontani da quel sedicesimo ed ultimo posto che permetteva di accedere al tabellone ad eliminazione diretta. Una bocciatura netta che deve far riflettere su come l’Italia abbia sempre poco feeling questa specialità, che comunque assegna medaglia importanti, come le prossime ai Mondiali di Cortina. Questo di Lech sarà proprio anche l’unico parallelo prima di quello della rassegna iridata. Era un test importante e gli azzurri non lo hanno assolutamente superato. Roberto Nani è stato il migliore, chiudendo in trentatreesima posizione, mentre ancora più indietro hanno chiuso Luca De ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Venerdì negativo per lo sci azzurro in quel di. Ilmaschile di ieri non ha assolutamente visto protagonisti i quattro sciatori italiani in gara. Tutti eliminati dopo la fase di qualificazione, tutti molto lontani da quel sedicesimo ed ultimo posto che permetteva di accedere al tabellone ad eliminazione diretta. Una bocciatura netta che deve far riflettere su come l’Italia abbia sempre poco feeling questa specialità, che comunque assegna medaglia importanti, come le prossime ai Mondiali di Cortina. Questo disarà proprio anche l’unicoprima di quello della rassegna iridata. Era un test importante e glinon lo hanno assolutamente superato. Roberto Nani è stato il migliore, chiudendo in trentatreesima posizione, mentre ancora più indietro hanno chiuso Luca De ...

