Parma, Cyprien ko in allenamento: salta il Genoa (Di sabato 28 novembre 2020) Infortunio in allenamento per Cyprien: il centrocampista del Parma salterà la gara di campionato contro il Genoa Tegola per Liverani in vista del match del Parma lunedì contro il Genoa. Il tecnico ducale dovrà infatti fare a meno per infortunio di Wylan Cyprien. Il centrocampista ex Nizza, si legge nel comunicato del Parma, ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia durante l'allenamento di oggi e non sarà disponibile per la gara contro i liguri. L'entità dell'infortunio verrà valutata nei prossimi giorni dallo staff medico.

