LIVE F1 | GP Bahrain in DIRETTA | Max Verstappen precede Hamilton e Perez | Leclerc 8° | Vettel 19°

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 Escono Bottas e, vediamo come inizieranno questo rush finale 12.41 Non male il casco di Daniel Ricciardo… l’australiano al momento è nono a 995 millesimi We like your style, @danielricciardo! #GP #F1 pic.twitter.com/fW6KieDJIe — Formula 1 (@F1) November 28, 2020 12.40 Al momento Maxè in vetta dopo una bella dimostrazione di forza. 386 millesimi rifilati asono un buon margine. Vedremo se saprù rimanere competitivo anche in qualifica @Max33He currently tops the timesheet but he might have an issue with the rear of his car – he’s back in the pits now#GP #F1 pic.twitter.com/Zre1DuDUWo — Formula 1 (@F1) November 28, 2020 12.39 Tutti di nuovo dentro ...