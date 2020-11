"Israele vuole il caos". Le accuse dell'Iran per l'assassinio dello scienziato Fakhrizadeh (Di sabato 28 novembre 2020) Il presidente Iraniano Hassan Rouhani ha accusato l’acerrimo nemico Israele di aver tentato di creare il “caos”, assassinando uno dei massimi scienziati nucleari di Teheran, ma ha detto che il suo Paese non cadrà in una “trappola”. “La nazione dell’Iran è più intelligente e non cadrà nella trappola della cospirazione tesa dai sionisti. Stanno pensando di creare il caos, ma dovrebbero sapere che abbiamo capito le loro intenzioni e non ci riuscIranno”, ha detto Rouhani in tv, dopo aver accusato lo stato ebraico di essere dietro l’assassinio di Mohsen Fakhrizadeh, uno degli scienziati di punta del programma nucleare Iraniano, ucciso ieri in un agguato. C’è Israele dietro ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) Il presidenteiano Hassan Rouhani ha accusato l’acerrimo nemicodi aver tentato di creare il “”, assassinando uno dei massimi scienziati nucleari di Teheran, ma ha detto che il suo Paese non cadrà in una “trappola”. “La nazioneè più intelligente e non cadrà nella trappolaa cospirazione tesa dai sionisti. Stanno pensando di creare il, ma dovrebbero sapere che abbiamo capito le loro intenzioni e non ci riuscno”, ha detto Rouhani in tv, dopo aver accusato lo stato ebraico di essere dietro l’di Mohsen, uno degli scienziati di punta del programma nucleareiano, ucciso ieri in un agguato. C’èdietro ...

