Gilles Rocca torna a lavorare con Lucrezia Lando: la decisione della fidanzata (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo la vittoria a BalLando con le Stelle 2020 continua il sodalizio artistico tra l'attore e fonico romano e la ballerina di Milly Carlucci L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo la vittoria a Balcon le Stelle 2020 continua il sodalizio artistico tra l'attore e fonico romano e la ballerina di Milly Carlucci L'articolo proviene da Gossip e Tv.

