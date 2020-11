Export italiano in crescita. Salvini racconta balle ma i numeri lo sbugiardano. Per la deputata M5S Emiliozzi il Capitano fa solo chiacchiere. Secondo i dati le esportazioni 2020 sono aumentate (Di sabato 28 novembre 2020) Una cosa sono le chiacchiere di Matteo Salvini, altra cosa sono i risultati ottenuti su Export e tutela del made in Italy. A dirlo? I numeri e i fatti. Fatti che, Secondo quanto specifica Mirella Emiliozzi, deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri, dimostrano come “il governo italiano abbia messo a punto uno strumento per aiutare le nostre imprese ad affrontare la crisi da Covid-19”. Eppure Salvini è convinto: il governo ha abbandonato al loro destino aziende e imprese… Dobbiamo distinguere le chiacchiere come quelle di Salvini sulla generica difesa del made in Italy dai fatti e i fatti sono che il governo italiano ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Una cosaledi Matteo, altra cosai risultati ottenuti sue tutela del made in Italy. A dirlo? Ie i fatti. Fatti che,quanto specifica Mirelladel MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri, dimostrano come “il governoabbia messo a punto uno strumento per aiutare le nostre imprese ad affrontare la crisi da Covid-19”. Eppureè convinto: il governo ha abbandonato al loro destino aziende e imprese… Dobbiamo distinguere lecome quelle disulla generica difesa del made in Italy dai fatti e i fattiche il governoha ...

