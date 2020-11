“Ecco come mi ha ridotta il Covid in pochi mesi”. Infermiera pubblica le foto dei segni devastanti sul suo viso: il prima e dopo è choc (Di sabato 28 novembre 2020) Emergenza Covid, i segni devastanti sul viso di un’Infermiera. Kathryn è un’Infermiera statunitense di 27 anni, assunta presso un nosocomio del Tennessee da circa otto mesi. La giovane si è laureata ad aprile, e il suo volto è diventato emblematico. Il motivo è chiaro. Non occorre fare altro che osservare la differenza, a distanza di pochi mesi, della foto pria e dopo la sua presa servizio nel reparto Covid. La vicenda è stata resa nota sul “Mirror”, e divulgata sia su Urbanpost che Fangpage. il viso di Kathryn mostra i segni evidenti e tangibili dell’emergenza sanitaria. Un volto sorridente e in salute che nel giro di pochi mesi ha subito una trasformazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Emergenza, isuldi un’. Kathryn è un’statunitense di 27 anni, assunta presso un nosocomio del Tennessee da circa otto mesi. La giovane si è laureata ad aprile, e il suo volto è diventato emblematico. Il motivo è chiaro. Non occorre fare altro che osservare la differenza, a distanza dimesi, dellapria ela sua presa servizio nel reparto. La vicenda è stata resa nota sul “Mirror”, e divulgata sia su Urbanpost che Fangpage. ildi Kathryn mostra ievidenti e tangibili dell’emergenza sanitaria. Un volto sorridente e in salute che nel giro dimesi ha subito una trasformazione ...

