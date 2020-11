Coronavirus, oltre 400mila vittime in Europa: la seconda aerea più colpita al mondo (Di sabato 28 novembre 2020) Sono pi di 400mila i decessi in Europa dovuti al nuovo Coronavirus , secondo un conteggio dall'Afp sulle segnalazioni fornite dalle autorit sanitarie. L'Europa la seconda area pi colpita al mondo ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 28 novembre 2020) Sono pi dii decessi indovuti al nuovo, secondo un conteggio dall'Afp sulle segnalazioni fornite dalle autorit sanitarie. L'laarea pial...

Sono più di 400mila i decessi in Europa dovuti al nuovo coronavirus, secondo un conteggio dall’Afp sulle segnalazioni fornite dalle autorità sanitarie. L’Europa è la seconda area più colpita al mondo ...

Covid-19 e aule sicure

Da: Unife Ufficio Stampa La sperimentazione di Unife per ridurre fino all’80% il rischio di contagio Promosso e finanziato dall’Ateneo un intervento sperimentale per migliorare l’aerazione delle aule ...

