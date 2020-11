Coronavirus Italia: tasso di positività al 12,7%. Alto il numero dei morti (827). LIVE (Di sabato 28 novembre 2020) alano ricoveri (-354, ora 33.684) e terapie intensive (-64, ora 3.782), tasso di positività al 12,7%. Dal 29 novembre Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione, Liguria e Sicilia gialle. Nuovo Dpcm, ipotesi ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano e spostamenti tra Regioni solo per residenti che tornano a casa. L'indice Rt scende a 1.08, ma la pressione sugli ospedali resta alta. Guido Longo nuovo commissario alla sanità in Calabria, il premier Conte: "È un uomo delle istituzioni" Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) alano ricoveri (-354, ora 33.684) e terapie intensive (-64, ora 3.782),dial 12,7%. Dal 29 novembre Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione, Liguria e Sicilia gialle. Nuovo Dpcm, ipotesi ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano e spostamenti tra Regioni solo per residenti che tornano a casa. L'indice Rt scende a 1.08, ma la pressione sugli ospedali resta alta. Guido Longo nuovo commissario alla sanità in Calabria, il premier Conte: "È un uomo delle istituzioni"

Agenzia_Ansa : #Covid, sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 827 #ANSA - rtl1025 : ?? Sono 28.352 i nuovi casi di #coronavirus registrati in #Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 28.352 nuovi casi e 827 decessi #CORONAVIRUS - roberto00245533 : RT @Musumeci_Staff: La #Sicilia da domenica sarà gialla? Ne prendiamo atto con soddisfazione e continueremo a lavorare con lo stesso impegn… - ZaviRose : RT @Corriere: In Italia 28.352 nuovi casi e 827 morti in 24 ore. Il tasso di positività al 12,7% I... -