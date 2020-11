Cordella, Vasco de Gama: «Balotelli è un sogno, ma attenti al nostro Talles Magno, sfonderà» (Di sabato 28 novembre 2020) Fabio Cordella, Zio Fabio, come lo chiamano in Brasile, 45 anni, è il nuovo direttore sportivo del Vasco da Gama e il primo dirigente italiano nel calcio brasiliano. Il Foglio Sportivo lo ha intervisto oggi per raccontare la sua incredibile storia che parte dal Salento, arriva ad Abidjan, passa per il Belgio, fa tappa a Panama, fa fortuna in Ungheria e ora si srotola dalle parti di Barra da Tijuca, quartiere chic di Rio. Ha conosciuto Luiz Roberto Leven Siano grazie a Roberto de Assis, fratello di Ronaldinho, ma la domanda è perché Leven Siano ha scelto proprio lui? «Perché vuole “internazionalizzare” il Vasco. E io sono la persona giusta. Parlo cinque lingue, vanto esperienze professionali e ho contatti in tutto il mondo. Il Vasco – col Flamengo – è il club più seguito in Brasile, ha più di 25 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Fabio, Zio Fabio, come lo chiamano in Brasile, 45 anni, è il nuovo direttore sportivo deldae il primo dirigente italiano nel calcio brasiliano. Il Foglio Sportivo lo ha intervisto oggi per raccontare la sua incredibile storia che parte dal Salento, arriva ad Abidjan, passa per il Belgio, fa tappa a Panama, fa fortuna in Ungheria e ora si srotola dalle parti di Barra da Tijuca, quartiere chic di Rio. Ha conosciuto Luiz Roberto Leven Siano grazie a Roberto de Assis, fratello di Ronaldinho, ma la domanda è perché Leven Siano ha scelto proprio lui? «Perché vuole “internazionalizzare” il. E io sono la persona giusta. Parlo cinque lingue, vanto esperienze professionali e ho contatti in tutto il mondo. Il– col Flamengo – è il club più seguito in Brasile, ha più di 25 ...

Il nuovo ds del Vasco parla del loro piccolo campione: «Ha 18 anni, la struttura fisica e le movenze di Thierry Henry, per certe giocate ricorda Neymar» ...

Franco Cordella ai confini del mondo

Cordella è un giramondo poliglotta. Ha portato il meglio dello Stivale – e in particolar modo del Tacco, con la sua Copertino nel cuore – in tre continenti: Europa, Africa e Nord America. Con esclusiv ...

Il nuovo ds del Vasco parla del loro piccolo campione: «Ha 18 anni, la struttura fisica e le movenze di Thierry Henry, per certe giocate ricorda Neymar» ...Cordella è un giramondo poliglotta. Ha portato il meglio dello Stivale – e in particolar modo del Tacco, con la sua Copertino nel cuore – in tre continenti: Europa, Africa e Nord America. Con esclusiv ...