Conferenza stampa Bonera: «Ibra è di buon umore, fiduciosi per il suo recupero» (Di sabato 28 novembre 2020) Conferenza stampa Bonera: le parole del collaboratore di Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Pioli, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LA Conferenza stampa INTEGRALE FIORENTINA – «E’ una partita difficile soprattutto perché viene dopo una serie di gare ravvicinate. Loro non hanno attraversato un ottimo momento ma sono una buona squadra e domani giocheremo una partita insidiosa». FLESSIONE – «La partita con il Verona non ha cancellato le certezze, venivamo da un periodo complicato e avevamo anche bisogno di riposare ma nonostante questo abbiamo fatto un’ottima partita. La sosta in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020): le parole del collaboratore di Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole Daniele, collaboratore tecnico di Pioli, ha parlato inalla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LAINTEGRALE FIORENTINA – «E’ una partita difficile soprattutto perché viene dopo una serie di gare ravvicinate. Loro non hanno attraversato un ottimo momento ma sono unaa squadra e domani giocheremo una partita insidiosa». FLESSIONE – «La partita con il Verona non ha cancellato le certezze, venivamo da un periodo complicato e avevamo anche bisogno di riposare ma nonostante questo abbiamo fatto un’ottima partita. La sosta in ...

MinisteroSalute : ?? Diretta della conferenza stampa con il Presidente dell’ @istsupsan Brusaferro, il Pres. del CSS, Locatelli e il D… - OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #NapoliRoma - Agenzia_Ansa : #Covid, Brusaferro: niente raduni di #Natale, è tempo di abbassare la curva #ANSA - TuttoFanta : ?? #LAZIO, conferenza stampa: ?'Non ho ancora deciso su chi giocherà in porta'. ?'#Lulic entro la fine dell'anno o l… - blaugranaroma : RT @radiobarcaita: ?? Conferenza stampa @RonaldKoeman : “La mentalità della squadra è sempre stata molto offensiva” #laliga #BarçaOsasuna ht… -