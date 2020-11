Calcio | Serie A 2020-2021 | colpaccio del Verona a Bergamo | battuta l’Atalanta 2-0

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) Seconda sorpresa di questo sabato dedicato agli anticipi per la nona giornata dellaA di. Dopo il pareggio a Benevento della Juventus, anche aviene ribaltato il pronostico: infattiesce sconfitta in casa per mano delche si impone per 2-0. Primo tempo nel quale l’equilibrio ha regnato sovrano., reduce dalle fatiche di Champions League e dall’impresa di Liverpool, non ha saputo portare il match sui ritmi che gradisce meglio. Il più attivo è stato, al solito, il Papu Gomez che ha provato ad inventare, ma la difesa dell’Hellas non ha lasciato troppi spazi. Cambio di passo per la squadra di Juric ad inizio ripresa. Subito Di Carmine e, soprattutto, Veloso hanno sfiorato il vantaggio, con il ...