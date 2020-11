Sequestrati 50 kg di stupefacenti: provenivano dall’Olanda (Di venerdì 27 novembre 2020) A Milano oggi, 27 novembre 2020 i funzionari ADM di Milano 3 e i militari del Gruppo della Guardia di Finanza dell’Aeroporto di Linate hanno intercettato vari tipi di sostanze stupefacenti nascoste nella corrispondenza postale, proveniente principalmente dall’Olanda e destinata a persone fisiche residenti in ogni regione del nostro Paese. Dopo un anno di attività ininterrotta in stretta sinergia operativa, sono stati Sequestrati 50 kg di sostanze stupefacenti nascoste dentro biglietti di auguri, incollate alle cartoline, racchiuse tra le pagine dei libri, perfino nelle confezioni di cerotti. L’enorme quantitativo sequestrato riguarda il controllo dell’autotreno che quotidianamente proviene dai Paesi Bassi e la cui analisi ha consentito di rinvenire quasi 15 kg di anfetamina e 4 kg di metanfetamina, sia allo stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) A Milano oggi, 27 novembre 2020 i funzionari ADM di Milano 3 e i militari del Gruppo della Guardia di Finanza dell’Aeroporto di Linate hanno intercettato vari tipi di sostanzenascoste nella corrispondenza postale, proveniente principalmentee destinata a persone fisiche residenti in ogni regione del nostro Paese. Dopo un anno di attività ininterrotta in stretta sinergia operativa, sono stati50 kg di sostanzenascoste dentro biglietti di auguri, incollate alle cartoline, racchiuse tra le pagine dei libri, perfino nelle confezioni di cerotti. L’enorme quantitativo sequestrato riguarda il controllo dell’autotreno che quotidianamente proviene dai Paesi Bassi e la cui analisi ha consentito di rinvenire quasi 15 kg di anfetamina e 4 kg di metanfetamina, sia allo stato ...

