Roma, Fonseca: «Tiago Pinto grande professionista. Ma decido io» (Di venerdì 27 novembre 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Quarantena da Bola dell'arrivo in giallorosso del direttore sportivo Tiago Pinto. LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA «Per me la figura del direttore sportivo è fondamentale. Non ho avuto ancora il privilegio di parlare con Tiago Pinto, di parlare con lui ma sono ovviamente contento. Ma ho soprattutto capito che è un grande professionista, in tanti me lo hanno confermato, tante persone che hanno lavorato con lui ne danno un giudizio positivo. Sono felice che sarà alla ...

