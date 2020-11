Plasma iperimmune al Cardarelli, il primo a donarlo è un medico guarito dal covid (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Cardarelli contribuisce alla produzione di Plasma iperimmune per il protocollo sperimentale Tsunami. È Carlo Molino, direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia generale I e chirurgia del pancreas, il primo donatore di Plasma iperimmune del Cardarelli di Napoli. Uscito solo da pochi giorni da una forma fortemente sintomatica, Molino è già tornato in sala operatoria. Come gesto di grande responsabilità ha voluto essere il primo a donare il Plasma da trasferire all’ospedale Cotugno, HUB campano del protocollo Tsunami. «Il dibattito sull’utilità del Plasma covid è aperto – spiega Molino – questo Plasma servirà proprio a quei ricercatori che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ilcontribuisce alla produzione diper il protocollo sperimentale Tsunami. È Carlo Molino, direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia generale I e chirurgia del pancreas, ildonatore dideldi Napoli. Uscito solo da pochi giorni da una forma fortemente sintomatica, Molino è già tornato in sala operatoria. Come gesto di grande responsabilità ha voluto essere ila donare ilda trasferire all’ospedale Cotugno, HUB campano del protocollo Tsunami. «Il dibattito sull’utilità delè aperto – spiega Molino – questoservirà proprio a quei ricercatori che ...

