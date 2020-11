Maradona | l’autogol clamoroso di Cabrini | “Diego ancora vivo se fosse stato alla Juventus e non al Napoli”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 27 novembre 2020) La scomparsa di Diego Armandoha scosso l'intero movimento calcistico mondiale.Il Pibe de Oro è deceduto lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio. Un trauma vero e proprio per tutti gli argentini e non che hanno dovuto a malincuore salutare la Leggenda. Diversi i messaggi di stima e gli omaggi rivolti all'ex campione del Napoli, nelle ultime ore è però arrivata la frase davvero shock pronunciata dall'ex campione del Mondo, Antonio. Le parole dell'ex juventino rilasciate a Irpinia Tv nel corso dell'intervista concessa quest'oggi.sarebbese all'epocadella Juve e non del Napoli. Una leggenda vivente e un avversario gentiluomo che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il ...